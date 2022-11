Europa Inflations Bonus&Sicherheit 13 – in Zeichnung

2,6 % jährlicher Fixzinssatz zuzüglich der jährlichen Inflationsrate, Barriere bei 49 % des EURO STOXX 50® Index-Startwerts und 5 Jahre Laufzeit

Das Zertifikat Europa Inflations Bonus&Sicherheit 13 bezieht sich auf die bekannteste Aktienbenchmark der Eurozone, den EURO STOXX 50® Index.

Das Anlageprodukt ohne Kapitalschutz zahlt zusätzlich zum jährlichen Fixzinssatz von 2,6 % einen variablen Zinssatz in Höhe der positiven jährlichen Veränderungsrate des Verbraucherpreisindex für die Eurozone. Der anfängliche Abstand zur Barriere (Sicherheitspuffer) beträgt 51 % mit einer Laufzeit von fünf Jahren.

Auszahlungsprofil:

Der Zinssatz setzt sich aus einer fixen und einer variablen Komponente zusammen und wird unabhängig von der Basiswertentwicklung in jedem Fall jährlich ausbezahlt. Die Mindestverzinsung beträgt 2,6 % p.a., zusätzlich wird die positive Inflationsrate als Extrazins ausbezahlt:

2,6 % Fixzinssatz + Jährlicher Extrazinssatz (positive Änderungsrate Euroraum HVPI exkl. Tabak) = Jährlicher Gesamtzinssatz

Die Rückzahlung des Nominalbetrags am Laufzeitende richtet sich nach der Kursentwicklung des Basiswerts. Das Zertifikat wird am Rückzahlungstermin (November 2027) zu 100 % des Nominalbetrags getilgt, wenn der tägliche Schlusskurs des EURO STOXX 50® Index während des Beobachtungszeitraums immer über der Barriere von 49 % des Startwerts (= Schlusskurs am 24.11.2022) notiert.

Wird die Barriere des Basiswerts berührt oder unterschritten, erfolgt die Auszahlung am Rückzahlungstermin entsprechend der Wertentwicklung des Basiswerts (prozentuelle Entwicklung des Basiswerts vom Startwert bis zum Schlusskurs am Letzten Bewertungstag). Auch wenn die Barriere berührt oder unterschritten wurde, kann der Anleger an Kursanstiegen über den Startwert hinaus nicht teilhaben.

Der Emissionspreis beträgt 100 % (Nominalbetrag EUR 1.000) während der Zeichnungsfrist. Weitere Informationen sowie das zugehörige Basisinformationsblatt finden Sie auf der