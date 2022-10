1 % Dividendenaktien Winner – in Zeichnung

1 % jährlicher Fixzinssatz + 100% Partizipation an dem 🌐 STOXX® Global Select Dividend 100 Price EUR Index mit 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende

Mit dem Garantie-Zertifikat 1 % Dividendenaktien Winner erhalten Anleger jährlich den Fixzinssatz von 1 % ausbezahlt. Zusätzlich partizipieren Anleger am Laufzeitende zu 100 % an der Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Price EUR Index ohne Gewinnbegrenzung. Bei einer negativen Kursentwicklung greift der Kapitalschutz von 100 % am Laufzeitende.

Das Zertifikat eignet sich für Anleger, die von der Wertentwicklung eines Index, der sich aus 100 soliden börsennotierten Unternehmen mit den besten Dividendenrenditen weltweit zusammensetzt, profitieren wollen. Eine positive Markterwartung in Bezug auf den STOXX® Global Select Dividend 100 Price EUR Index lässt sich mit diesem Zertifikat über die nächsten 5 Jahre hinweg umsetzen.

Auszahlungsprofil:

Am Ersten Bewertungstag (Schlusskurs am 23.11.2022) wird der Startwert des Basiswerts und am Letzten Bewertungstag (Schlusskurs am 19.11.2027) der Finale Wert festgehalten. Am Letzten Bewertungstag wird der Finale Wert mit dem Startwert verglichen und es tritt eines der folgenden Szenarien ein:

1) Finaler Wert ≥ 100 % des Startwerts ⇒ 100 % Partizipation

Ist der Finale Wert größer/gleich 100 % des Startwerts, erfolgt die Auszahlung am Rückzahlungstermin entsprechend der Wertentwicklung des Basiswerts (prozentuelle Entwicklung vom Startwert bis zum Finalen Wert).

2) Finaler Wert < 100 % des Startwerts ⇒ Auszahlung zu 100 %

Ist der Finale Wert kleiner 100 % des Startwerts, greift der Kapitalschutz von 100 % am Laufzeitende. In diesem Fall erfolgt die Auszahlung am Rückzahlungstermin zu 100 % des Nominalbetrags.

Der Fixzinssatz wird unabhängig von der Basiswertentwicklung in jedem Fall ausbezahlt.

Das Investment ist am Laufzeitende durch die Raiffeisen Centrobank AG zu 100 % kapitalgeschützt, d.h. während der Laufzeit kann es zu Kursschwankungen kommen, jedoch erhalten Anleger am Ende der Laufzeit zumindest 100 % des investierten Nominalbetrags zurück.

Der Emissionspreis beträgt 100 % (Nominalbetrag EUR 1.000) während der Zeichnungsfrist. Weitere Informationen sowie das zugehörige Basisinformationsblatt finden Sie auf der